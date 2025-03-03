Хинштейн заявил, что корпорация развития Курской области саботирует его поручения

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обвинил в саботаже руководство «Корпорации развития Курской области» за отказ выполнять решение властей о моратории на застройку в лесопарковой зоне Железногорского района. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, руководство АО «Корпорация развития Курской области» пытается «застроить территорию, которая де-юре не является лесным участком, но де-факто служит местом отдыха для людей».

«Попытки руководства корпорации каким-то образом этот проект сохранить воспринимаю как прямой саботаж поручениям главы региона. Запрещаю какие-либо действия в этом направлении», — отметил Хинштейн.

Кроме того, глава региона заверил жителей Железногорска, что строительства в городе не будет, пока власти во всем детально не разберутся.

17 февраля врио заместителя председателя комитета региональной безопасности Олег Горячев заявлял о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении корпорации развития Курской области.

Ранее дело о превышении полномочий при строительстве ФАПов возбудили в Курской области.