Жителей Курской области эвакуируют из города Сумы

Москалькова заявила о договоренности по эвакуации жителей Курской области из Сум

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о договоренности по эвакуации жителей Курской области из города Сумы через Белоруссию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть лица, которые сегодня находятся уже в Сумах. И есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы через Белоруссию в Россию», — сказала омбудсмен на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

14 февраля президент России Владимир Путин поручил российскому правительству, министерству обороны России и региональным органам власти организовать по принципу «одного окна» поддержку для жителей Курской, Белгородской и Брянской областей, которые пострадали от действий украинской армии.

20 января сообщалось, что сотрудники Российского Красного Креста нашли 1419 пропавших жителей Курской области и помогли им воссоединиться с семьями. Всего из 1,4 тыс. найденных 321 военный и 1098 — мирные жители.

Ранее Красный Крест назвал число без вести пропавших в связи с конфликтом на Украине.