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Из Украины в Россию вернулись более 30 вывезенных ВСУ жителей Курской области

Москалькова: из Украины в Россию возвращены еще 33 жителя Курской области
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Максим Блинов/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что из Украины в Россию были возвращены еще 33 жителя Курской области, ранее вывезенных с территории региона украинскими военными.

«Тридцать три жителя Курской области при поддержке Международного Комитета Красного Креста и посредничестве Республики Беларусь эвакуированы в Россию из Украины», — написала Москалькова.

По словам омбудсмена, среди возвращенных жителей Курской области преобладают пожилые люди, но также есть четверо детей. У многих из них серьезные травмы и заболевания, поэтому для их доставки в медицинские учреждения были задействованы машины скорой помощи.

24 февраля Москалькова заявила о договоренности по эвакуации жителей Курской области из города Сумы через Белоруссию.

14 февраля президент России Владимир Путин поручил российскому правительству, министерству обороны России и региональным органам власти организовать по принципу «одного окна» поддержку для жителей Курской, Белгородской и Брянской областей, которые пострадали от действий украинской армии.

Ранее в МЧС сообщили о новом подходе к эвакуации жителей Курской области.

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