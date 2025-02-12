В МЧС сообщили о новом подходе к эвакуации жителей Курской области

МЧС России разработало новые подходы при эвакуации населения после вторжения украинских военных на территорию Курской области. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков в ходе выступления на расширенной коллегии, передает РИА Новости.

«С учетом специфики ситуации некоторые мероприятия проводились впервые, что стало основой для выработки новых подходов к организации эвакуации населения и деятельности экстренных служб», — заявил он.

По словам Куренкова, с первых дней вторжения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию региона были направлены оперативные группы МЧС, а также аэромобильные группировки спасательных центров и территориальных органов. Он добавил, что ведомство в сжатые сроки организовало эвакуацию жителей и развернуло пункты временного размещения, а также реализовало всестороннее обеспечение граждан, которые покинули приграничные территории.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что российская сторона работает с Украиной и Международным Комитетом Красного Креста (МККК) по вопросу открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области. По ее словам, есть надежда на положительное решение этого вопроса.

Ранее Зеленский прокомментировал ситуацию в Курской области.