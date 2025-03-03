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На Украине прошли обыски у двух граждан США

Депутат Гончаренко: на Украине без решения суда провели обыски у 2 граждан США
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Global Look Press

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил в своем Telegram-канале, что у двух граждан США на Украине прошли обыски без решения суда.

«У двух директоров KX Oil & Gas, граждан США, устроили незаконные обыски без определений суда. <...> это не осталось незамеченным — американское посольство и Госдеп уже получили их жалобы», — отметил Гончаренко.

Депутат добавил, что украинские власти «продолжают пробивать дно».

До этого Гончаренко сообщал, что в Раде предпримут новую попытку принять резолюцию о продлении полномочий президента Владимира Зеленского.

22 февраля Зеленский в очередной раз потребовал от США гарантий безопасности для Украины.

21 февраля портал Axios писал, что обновленный вариант сделки был представлен Киеву вечером 20 февраля, украинская и американская стороны обсуждали его до утра пятницы. При этом источник Axios выразил опасение, что если президент Украины Владимир Зеленский откажется от новой сделки, то отношения между США и Киевом ухудшатся еще сильнее.

Ранее госсекретарь США обвинил Зеленского во лжи о соглашении с США.

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