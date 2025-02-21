Трамп поручил представить Киеву измененный вариант сделки по ресурсам

Президент США Дональд Трамп поручил другому министру представить руководству Украины новую сделку по ресурсам, которая направлена на сглаживание ситуации между Киевом и Вашингтоном. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, знакомого с ситуацией.

По его данным, обновленный вариант сделки по редкоземельным металлам был представлен Киеву вечером 20 февраля, украинская и американская стороны обсуждали его до утра пятницы.

«Измененная версия соглашения направлена на «налаживание ситуации» между США и Украиной... американский министр, не (глава минфина США Скотт — прим. ред.) Бессент, получил поручение от Трампа сделать новое предложение», — отмечается в сообщении.

Источник не раскрыл имя чиновника, который получил поручение Трампа. При этом собеседник Axios выразил опасение, что если президент Украины Владимир Зеленский откажется от новой сделки, то отношения между США и Киевом ухудшатся еще сильнее.

В феврале Трамп предложил Киеву сделку, в рамках которой Украина должна предоставить США доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. Эти металлы включают 17 элементов, таких как скандий, иттрий, лантан и другие. В обмен на это США обещали предоставить гарантии безопасности для Украины. В итоге Зеленский отказался подписывать договор по полезным ископаемым, и приехавший в Киев для заключения сделки министр финансов США Скотт Бессент уехал ни с чем.

Ранее госсекретарь США обвинил Зеленского во лжи о соглашении с США.