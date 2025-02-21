Госсекретарь Рубио: Зеленский соврал о своем отказе на сделку по минералам с США

Украинский лидер Владимир Зеленский соврал о том, что ответил отказом на предложение Вашингтона подписать соглашение о редкоземельных ресурсах Украины. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Хэрридж, оно опубликовано на ее странице в соцсети X (бывшая Twitter).

21 февраля американский портал Axios сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа передала Украине «улучшенный» проект соглашения по добыче минералов в республике.

По их словам, новый вариант соглашения «выглядит более вероятным к подписанию».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова представителя Совета национальной безопасности США Брайана Хьюза о том, что редкоземельные металлы и полезные ископаемые Украины нужны Вашингтону, чтобы возместить затраты на поддержку Киева.

По ее словам, «цену блюд нужно уточнять до того, как вы их съели».

В феврале президент США Дональд Трамп предложил Украине сделку, в рамках которой Украина должна была предоставить США доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. Эти металлы включают 17 элементов, таких как скандий, иттрий, лантан и другие. В обмен на это Соединенные Штаты обещали предоставить гарантии безопасности для Украины. В итоге Зеленский отказался подписывать договор по полезным ископаемым, и Украина предложила США свои условия для соглашения о добыче полезных ископаемых. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме призвали Зеленского вернуться к переговорам по полезным ископаемым.