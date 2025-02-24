Рада вновь рассмотрит вопрос о продлении полномочий Зеленского

Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (включенный РФ в перечень экстремистов) заявил, что в Раде предпримут новую попытку принять резолюцию о продлении полномочий президента Владимира Зеленского. Соответствующий документ планируется вынести на голосование в ходе ближайшего заседания, сообщил политик в своем Telegram-канале.

«Постановление о поддержке демократии вновь подают в Раду», — написал Гончаренко, отметив, что документ попытаются «протащить на ближайшем заседании».

24 февраля депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада провалила голосование за постановление в поддержку продолжения Владимиром Зеленским своих полномочий. За постановление проголосовали 218 депутатов при 226 необходимых.

После этого экс-депутат Рады, эксперт движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров заявил, что голосование за постановление в поддержку продолжения полномочий Зеленского свидетельствует о том, что он потерял поддержку парламента, а скоро лишится и власти.

Официальные полномочия Зеленского завершились 20 мая 2024 года.

Ранее сообщалось, что окружение Трампа хочет найти более сговорчивого преемника Зеленского.