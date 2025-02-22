Зеленский в очередной раз потребовал от США гарантий безопасности для Украины

Зеленский: со всеми партнерами сейчас мы говорим о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз потребовал от европейских партнеров гарантий безопасности для страны. Обращение он опубликовал в своем официальном Telegram-канале.

«Фактически со всеми партнерами сейчас мы говорим о гарантиях безопасности, о конкретных проявлениях поддержки», — сказал украинский лидер.

22 февраля спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью японскому телеканалу NHK сообщил, что Украина готова работать с партнерами по вопросам полезных ископаемых страны, но хочет получить конкретные гарантии безопасности.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что договор о добыче полезных ископаемых и редкоземельных элементов между Соединенными Штатами и Украиной подпишут главы внешнедипломатических ведомств двух стран. По его словам, соглашение подпишут глава МИД Украины Андрей Сибига и госсекретарь США Марко Рубио.

Накануне портал Axios писал, что обновленный вариант сделки был представлен Киеву вечером 20 февраля, украинская и американская стороны обсуждали его до утра пятницы. При этом источник Axios выразил опасение, что если президент Украины Владимир Зеленский откажется от новой сделки, то отношения между США и Киевом ухудшатся еще сильнее.

Ранее в Белом доме рассказали, зачем США редкоземельные металлы с Украины.