Башкирская содовая компания перестала быть стратегическим предприятием

Башкирская содовая компания (БСК) исключена из перечня стратегических предприятий. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

«Внести в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ... исключив из раздела 2 позицию: «563 Башкирская содовая компания», — говорится в сообщении.

Причина исключения компании, расположенной в башкирском Стерлитамаке, не сообщается.

До этого Путин подписал закон, который переводит на постоянную основу ряд временных мер поддержки российской экономики. Закон переводит ряд временных послаблений в сфере земельных отношений, закупок, регистрации прав и иных процедур в постоянный правовой режим.

В 2024 году Путин также принимал участие в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке. Среди них — резидент ТОР «Приморье» группа «Полипластик», а также компания «Озерное».

Ранее Путин анонсировал рост производства полимеров в РФ.