Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Башкирская содовая компания перестала быть стратегическим предприятием

Башкирская содовая компания исключена из перечня стратегических предприятий
close
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Башкирская содовая компания (БСК) исключена из перечня стратегических предприятий. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

«Внести в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ... исключив из раздела 2 позицию: «563 Башкирская содовая компания», — говорится в сообщении.

Причина исключения компании, расположенной в башкирском Стерлитамаке, не сообщается.

До этого Путин подписал закон, который переводит на постоянную основу ряд временных мер поддержки российской экономики. Закон переводит ряд временных послаблений в сфере земельных отношений, закупок, регистрации прав и иных процедур в постоянный правовой режим.

В 2024 году Путин также принимал участие в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке. Среди них — резидент ТОР «Приморье» группа «Полипластик», а также компания «Озерное».

Ранее Путин анонсировал рост производства полимеров в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами