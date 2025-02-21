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Путин анонсировал рост производства полимеров в РФ

Путин: новые предприятия позволят РФ в ближайшие годы нарастить выпуск полимеров
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Павел Лисицын/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о скором увеличении объемов производства полимеров в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления на пленарной сессии Форума будущих технологий глава государства подчеркнул значение для роста производства полимеров новых производственных мощностей, созданных в последние годы.

«В Тюменской области на базе Тобольского нефтехимического комбината были построены новые мощности и в 2019 году запущен современный нефтехимический комбинат — ЗапСибНефтехим, ведется строительство Амурского газохимического комплекса, других предприятий», — отметил российский лидер.

Путин выразил уверенность, что запуск этих и других предприятий в ближайшей перспективе приведет к существенному росту производства полимеров, которые являются ключевым продуктом нефтегазохимии и важным фактором развития российской экономики.

До этого Путин рассказал, что российские научные решения на сегодняшний день часто превосходят иностранные аналоги.

«Российские компании все чаще обращаются к нашим ученым и необходимую помощь от них получают. Причем отечественные решения сейчас часто оказываются эффективнее зарубежных аналогов», — сказал он.

Ранее Путин призвал играть на опережение технического прогресса.

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