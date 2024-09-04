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Путин поучаствовал в открытии трех новых предприятий на Дальнем Востоке

Путин принял участие в открытии новых предприятий в дальневосточных ТОРах

Президент России Владимир Путин в режиме видео-конференции на ВЭФ-2024 принял участие в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

К конференции подключились резиденты территорий опережающего развития (ТОР). Среди них — резидент ТОР «Приморье» группа «Полипластик», которая построила завод по производству однослойных и многослойных труб из полиэтилена для водо- и газоснабжения, компания «Озерное», представившая Путину новый горно-обогатительный комбинат на базе Озерного месторождения полиметаллических руд, а также компания «Морской порт «Суходол», которая построила специализированный порт с собственной железнодорожной инфраструктурой, призванный облегчить доступ к морю для малых и средних угледобывающих предприятий.

На Дальнем Востоке создано 16 ТОРов. На сегодняшний день с помощью этой и других мер господдержки на дальневосточной территории реализуется более 2,8 тыс инвестпроектов.

До этого зампредседателя правительства, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев доложил Владимиру Путину о том, что третий год подряд базовые показатели развития Дальнего Востока существенно превышают общероссийские.

Восточный экономический форум ежегодно проводится во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Путин призвал к сотрудничеству Сербии и Дальнего Востока.

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