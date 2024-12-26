В России переведут временные меры поддержки экономики в постоянные

Президент России Владимир Путин подписал закон, который переводит на постоянную основу ряд временных мер поддержки российской экономики. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, закон переводит ряд временных послаблений в сфере земельных отношений, закупок, регистрации прав и иных процедур в постоянный правовой режим.

Таким образом, участники избавляются от сложностей, которые возникали из-за того, что льготные нормы действовали ограниченный период времени.

Также Путин подписал закон, который упрощает процедуру обмена земельными участками между государственной и частной собственностью. Помимо этого, Путин подписал закон, который направлен на снижение административной нагрузки на экспортеров нефти и газа. Документ исключает из закона «О таможенном тарифе» нормы об освобождении от таможенных пошлин сырой нефти, газового конденсата и СПГ.

Ранее сообщалось, что в России начнут контролировать денежные переводы граждан.