В Госдуме объяснили смысл передачи данных об арендаторах жилья в МВД

Инициатива по передаче данных арендаторов жилья в МВД направлена на повышение безопасности в многоквартирных домах. Эту информацию можно будет сверить с базой лиц, находящихся в розыске, а также нелегальных мигрантов, объяснила 360.ru зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Объясняя смысл идеи, депутат отметила, что сегодня в России порядка половины квартир в МКД сдается в аренду, причем зачастую соседи и управляющие компании даже не знают съемщиков. В результате при возникновении разного рода ситуаций – например, протечек воды, нарушения закона о тишине и других – люди не знают, с кем нужно связаться для доступа в квартиру. Непонятно также, кому предъявлять претензии, если нарушаются санитарные и прочие нормы, пояснила депутат.

В качестве аргумента Разворотнева привела инцидент в ЖК «Алые паруса», где, по одной из версий, сняли квартиру один из организаторов произошедшего там взрыва.

«Если учитывать, что время у нас сейчас неспокойное, террористические угрозы — это не пустой звук, то, конечно, было бы неплохо знать и правоохранительным органам, кто живет рядом с нами», — подчеркнула парламентарий.

По ее словам, если Минстрой поддержит предложение, то дальше уже будут рассматриваться конкретные санкции для нарушителей.

3 марта стало известно, что депутаты комитета Госдумы по строительству направили главе Минстроя Иреку Файзуллину соответствующее предложение. Помимо МВД, они призвали передавать данные об арендаторах в УК. В обращении подчеркивается, что проживание в доме неустановленных личностей может привести к возникновению угрозы безопасности всех жильцов.

Взрыв в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве произошел утром 3 февраля. Жертвой стал президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, подробности – в материале «Газеты.Ru».

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