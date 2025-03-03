В Госдуме предложили обязать владельцев квартир сообщать о съемщиках в полицию

«Известия»: владельцев квартир могут обязать сообщать о съемщиках в МВД и УК

Владельцев квартир предложили обязать сообщать информацию о сдаче жилья в аренду и квартиросъемщиках в МВД и управляющие компании (УК). Об этом сообщила газета «Известия».

Соответствующее предложение депутаты комитета Госдумы по строительству направили главе Минстроя Иреку Файзуллину.

Авторы инициативы считают, что ситуация, когда соседям, представителям УК и органам власти неизвестно, кто проживает в арендных квартирах, порождает множество проблем, в том числе при возникновении аварийных ситуаций, когда невозможно связаться с нанимателем.

Кроме того, в обращении утверждается, что проживание в доме неустановленных личностей может приводить к возникновению угрозы безопасности всех жильцов.

По мнению депутатов, эта мера позволит бороться с нелегальной миграцией и терроризмом.

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