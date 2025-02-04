За Арменом Саркисяном следили больше месяца. Он обещал друзьям, что «решит этот вопрос»

За день до взрыва в ЖК «Алые паруса» охранники основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна заметили подозрительных людей, которые могли следить за ним. После этого Саркисяна эвакуировали из бани, куда тот ходил каждое воскресенье. Основатель «Арбата» сообщил друзьям, что знает о слежке и «решит этот вопрос». По данным СМИ, наблюдать за Саркисяном могли более месяца, а в подготовке покушения участвовало несколько человек. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Основателя батальона «Арбат», главу Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна эвакуировали из бани за день до взрыва, в результате которого он погиб. Кадры с камер видеонаблюдение опубликовал Telegram-канал 112.

В ролике видно, как охрана Саркисяна спешно выводит его из бани «Вешки», а затем увозит.

Раннее Telegram-канал сообщал, что в тот день охранники заметили у банного комплекса двух подозрительных людей на старом неприметном автомобиле. Предположительно, они следили за основателем батальона «Арбат».

«Поняв, что охранники их «срисовали», странные люди быстро выпили кофе и ретировались», — говорилось в публикации.

112 также уточняет, что банный комплекс Саркисян посещал каждое воскресенье на протяжении нескольких лет, и об этом многие знали. В то воскресенье он был там с приятелем, разъехались мужчины в одно время, когда охрана основателя «Арбата» заподозрила слежку. После этого, как пишет Telegram-канал, Саркисян сообщил друзьям, что знает, кто за ним следит, и «решит этот вопрос» .

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Менее чем через сутки в ЖК «Алые паруса», где он живет, произошел взрыв. Основатель батальона «Арбат» получил тяжелые ранения. По информации Mash, его оперировали почти 100 минут и перелили четыре литра крови. Однако, несмотря на усилия медиков, Саркисян скончался. Также погиб один из его охранников, еще трое человек пострадали.

Следили долгое время

Mash ранее сообщал, что слежку за основателем батальона «Артбат» могли установить более месяца назад. Как писал канал, неизвестные сняли квартиру в этом же жилом комплексе, чтобы иметь доступ к холлу и наблюдать за своей жертвой без лишнего внимания.

По данным SHOT, передвижения Армена Саркисяна также могли контролировали через мобильный телефон. С помощью него же — привести в действие самодельное взрывное устройство.

«СВУ, заложенное в подъезде, привели в действие дистанционно.

По одной из версий, сигналом для подрыва могла послужить геометка мобильника. По другой — слежка велась через камеру, по аналогии с подрывом генерала Кириллова»,

— говорится в публикации.

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Telegram-канал добавил, что устройство было уничтожено в результате взрыва. От телефона Саркисяна практически ничего не осталось — его разбило осколками и расплавило, поэтому проверить, было ли на нем шпионское ПО, невозможно.

Покушение готовили несколько человек

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах также сообщил, что в подготовке покушения на Саркисяна было задействовано несколько человек.

«Роли каждого были распределены заранее. Были люди, в том числе задействованные в слежке и непосредственно исполнители взрыва», — заявил собеседник агентства.

По информации SHOT, правоохранители сейчас разыскивают двоих мужчин, которые могут быть причастны к покушению. Mash также рассказал, что на экспертизу отправили черную кепку, которую нашли на месте взрыва. Возможно, она принадлежит преступнику, который заложил СВУ.

«Вероятно, речь идет о мужчине, ориентировки на которого разослали вчера вечером. Это человек с короткими волосами, в черной куртке и светлой кофте», — добавил Telegram-канал.

Предварительно, кепку человек оставил на диване, за который спрятал рюкзак со взрывчаткой. Холл жилого комплекса мужчина покинул спустя несколько минут уже без головного убора.