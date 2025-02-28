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Россиянам рассказали, когда дешевле всего снимать квартиру

Глава Яндекс Аренды Жуков: россиянам будет выгодно снять жилье в ноябре-декабре
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам будет выгодно снять квартиру в ноябре и декабре, заявил «Газете.Ru» руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков.

«В январе, феврале, ноябре и декабре растет предложение квартир в аренду. С ноября по декабрь оно восстанавливается после горячего сезона, а в январе и феврале стабилизируется после периода новогоднего затишья, когда часть арендодателей, снимавших на время свои объявления, в первые месяцы года публикуют их заново. Так, в феврале относительно января количество доступных для долгосрочной аренды квартир в миллионниках выросло на 13,7%, в Москве — на 8,4%, в Санкт-Петербурге — на 5,2%. Аналогичный тренд отмечается и в других мегаполисах», — отметил Жуков.

Он предсказал значительный рост спроса на съемное жилье в конце лета и начале осени и достаточно стабильный интерес к нему в другие месяцы. Жуков уточнил, что в периоды достаточно низкой активности россиян (ноябрь, декабрь, январь, февраль) средние цены на аренду квартир будут сокращаться, а в периоды повышенного спроса возможен небольшой рост стоимости из-за высокой конкуренции на рынке за счет более быстрой сдачи самых дешевых квартир.

Эксперт также отметил переток покупателей недвижимости, в частности вторичной, на рынок долгосрочной аренды из-за текущих ипотечных ставок, что приводит к более высокой активности в сегменте в целом. По словам Жукова, вторая тенденция — появление на рынке съемного жилья инвестиционных квартир во вчерашних новостройках, которые увеличивают среднюю цену аренды, так как сдаются обычно дороже более старых проектов и лотов в домах советской застройки.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании новых квартир.

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