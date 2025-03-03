Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, что важно сделать в первые дни Великого поста

Учредитель Tsargrad.tv Малофеев: в первые дни Великого поста важно посетить храм
close
Shutterstock

Первые четыре дня Великого поста во всех православных храмах посвящены чтению Великого покаянного канона Андрея Критского, в котором представлена вся священная история человечества. Об этом напомнил учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев.

«Всем, кто еще никогда не был на чтении этого Канона, настоятельно рекомендую сегодня и в ближайшие дни посетить соседний храм и погрузиться в поистине непередаваемую атмосферу этого богослужения. Обычно оно начинается в 17 или 18 часов», — сказал Малофеев.

Он подчеркнул, что Великий пост — это особое время для каждого православного христианина.

3 марта у православных верующих начался Великий пост — время духовного очищения и усмирения плоти. Верующим предписывается ограничивать себя в еде и исключить из рациона большинство продуктов животного происхождения. У каждого дня поста свои правила, они зависят от дня недели и от календаря церковных праздников. Как правильно соблюдать пост — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач объяснила, как восполнить нехватку белка во время Великого поста.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами