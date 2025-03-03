Россиянам рассказали, что важно сделать в первые дни Великого поста

Первые четыре дня Великого поста во всех православных храмах посвящены чтению Великого покаянного канона Андрея Критского, в котором представлена вся священная история человечества. Об этом напомнил учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев.

«Всем, кто еще никогда не был на чтении этого Канона, настоятельно рекомендую сегодня и в ближайшие дни посетить соседний храм и погрузиться в поистине непередаваемую атмосферу этого богослужения. Обычно оно начинается в 17 или 18 часов», — сказал Малофеев.

Он подчеркнул, что Великий пост — это особое время для каждого православного христианина.

3 марта у православных верующих начался Великий пост — время духовного очищения и усмирения плоти. Верующим предписывается ограничивать себя в еде и исключить из рациона большинство продуктов животного происхождения. У каждого дня поста свои правила, они зависят от дня недели и от календаря церковных праздников. Как правильно соблюдать пост — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач объяснила, как восполнить нехватку белка во время Великого поста.