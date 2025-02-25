Врач рассказала, кому нельзя поститься

Людям с болезнями почек и обострением других проблем со здоровьем опасно соблюдать Великий пост, который продлится в 2025 году с 3 марта по 19 апреля. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, его не стоит соблюдать и пациентам с заболеваниями печени, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), онкологическими недугами и дефицитом железа. Кроме того, поститься нельзя детям до семи лет, потому что им особенно необходима белковая пища. Беременным женщинам можно соблюдать пост с оговорками.

«При проблемах со здоровьем и определенных состояниях (беременность, детский возраст) необходимо посетить лечащего врача и духовника и на основе их рекомендаций принимать решение о соблюдении поста в той или иной форме или отказе от него», — заключила Чернышова.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов до этого говорил, что пост противопоказан лицам, страдающим язвой желудка, панкреатитом, холециститом, гастритом, сахарным диабетом, а также почечной и сердечной недостаточностью. Риски существуют для беременных и кормящих грудью, детей и подростков до 14 лет, добавил он.

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