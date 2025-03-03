Врач объяснила, как восполнить нехватку белка во время Великого поста

Во время Великого поста важно восполнять дефицит животного белка в организме. Сделать это можно, добавив в рацион высокобелковые растительные продукты – это позволит сбалансировать питание и не нанести вред здоровью, рассказала RT нутрициолог и диетолог Ирина Писарева.

Врач призвала в первую очередь готовить блюда из бобовых – гороха, фасоли, сои и нута, в которых содержится много белка. Их следует предварительно замачивать, а затем долго варить. Второй продукт с большим содержанием белков, который допустимо есть в пост, — это грибы.

Если человек активно занимается спортом, то он также может заменить обычный сывороточный протеин на растительный – он позволит добирать необходимый после физической нагрузки белок, отметила диетолог.

«За месяц поста вряд ли у человека будет серьезный дефицит белка, если балансировать рацион», — заключила врач.

Напомним, диетолог Полина Журавлева отмечала, что соблюдение поста может стать для организма стрессом, если он не будет получать достаточное количество микроэлементов. Помимо бобовых, она призвала обратить внимание на блюда, приготовленные с использованием круп, богатых белком. По ее словам, лучшим выбором для постящихся будут каши с добавлением нежирных орехов или семян льна, а на обед – супы из овощей и бобовых, а также картофель, макароны, хлеб. Также в пост рекомендуется включать в рацион салаты из сырых овощей с использованием оливкового масла.

Подробнее о том, как правильно соблюдать пост, чем отличаются ограничения для служителей церкви и мирян, какие дни самые строгие и можно ли употреблять алкоголь во время Великого поста — в материале «Газеты.Ru».

Ранее диетолог дала советы тем, кто собирается соблюдать Великий пост впервые.