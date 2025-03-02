Выросло число пострадавших при стрельбе в мытищинском ТЦ

SHOT: число пострадавших при стрельбе в мытищинском ТЦ выросло до трех

Число пострадавших в результате стрельбы в торговом центре в подмосковных Мытищах выросло до трех. Об этом написал Telegram-канал SHOT.

По его информации, речь идет о двух охранниках и самом стрелке.

При этом телеканал «Звезда» со ссылкой на очевидцев сообщил, что двум посетителям ТЦ пули попали в ноги, одному в спину.

2 марта сообщалось, что в торговом центре «Красный кит» в Мытищах произошла стрельба. По данным SHOT, конфликт произошел, когда охранник остановил подозрительного мужчину с чемоданом — он стал сопротивляться и стрелять из травматического оружия. Всего посетители ТЦ слышали порядка шести выстрелов.

Очевидцы сообщили изданию Baza, что остановленный посетитель провоцировал охранников и интересовался у них, побьют ли его «как в прошлый раз».

Как рассказала «Газете.Ru» очевидица ЧП Алина (имя изменено), посетители торгового центра эвакуировались в панике и без верхней одежды.

Ранее в Москве на Патриарших прудах произошла стрельба.