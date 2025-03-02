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«Все плакали и бежали»: очевидица — о стрельбе в ТЦ «Красный кит» в Мытищах

Жительница Мытищ рассказала о панике людей при эвакуации из ТЦ из-за стрельбы

Посетители ТЦ «Красный кит» в подмосковных Мытищах, где произошла стрельба, эвакуировались в панике и без верхней одежды. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица ЧП Алина (имя изменено).

«В момент стрельбы непосредственно в здании меня не было, в этот момент я подходила к зданию и увидела толпы людей, бегущих из ТЦ. Люди бежали в огромном количестве, все плакали, бежали в панике и без курток. Я и мама спросили, что случилось у девушки, которая бежала оттуда в панике, она ответила, что в торговом центре стрельба, стреляли несколько раз. Далее две плачущие девочки также без одежды лет 11-12 рассказали нам, что слышали выстрелы и в панике убежали с остальной толпой. Видела машины Росгвардии», — сказала она.

2 марта Telegram-канал Shot сообщил, что в ТЦ «Красный кит» в Мытищах произошла стрельба. Пострадали минимум два человека. Конфликт произошел, когда охранник остановил подозрительного мужчину с чемоданом в руках в форме курьера — он стал сопротивляться и стрелять из травматического оружия.

Ранее стрельба произошла в Томском техникуме.

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