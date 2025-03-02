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В ТЦ в Мытищах произошла стрельба

В Мытищах произошла стрельба в ТЦ

В Подмосковье в торговом центре (ТЦ) «Красный кит» в Мытищах произошла стрельба. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По предварительной информации, один из посетителей поссорился с охраной на третьем этаже ТЦ, а затем достал травматический пистолет. Очевидцы слышали шесть выстрелов. Посетители фудкорта быстро покинули здание через черный выход.

21 января в столице двое мужчин по неизвестной причине поссорились в ТЦ на Зеленодольской улице. В ходе потасовки один из них применил, предположительно, травматическое оружие. В результате случившегося оппонент стрелка пострадал. Ему оказали медицинскую помощь, на место прибыли правоохранители.

А 17 января двое волгоградских студентов, 17 и 18 лет, находясь в компании своих товарищей на парковке торгового центра по ул. Рокоссовского 2 Г, начали стрелять из охолощенного оружия, после чего покинули место происшествия. Всех участников инцидента нашли и доставили в отделение полиции.

Ранее женщина взорвала петарду в московском ТЦ.

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