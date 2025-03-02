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Стало известно, с чего началась стрельба в ТЦ Мытищ

Стрельба в ТЦ Мытищ началась, когда охрана остановила мужчину с черной коробкой

Стрельба в подмосковном торговом центре (ТЦ) в Мытищах началась с того, что охранники остановили подозрительного мужчину с черной коробкой. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», между ними началась перепалка. В ходе нее охрана применила в отношении мужчины электрошокер, а он начал стрелять.

Очевидцы рассказали Baza, что остановленный посетитель провоцировал охранников и интересовался у них, побьют ли его «как в прошлый раз».

О стрельбе в торговом центре «Красный кит» в Мытищах стало известно около 17:30 2 марта. По предварительной информации, один из посетителей поссорился с охраной на третьем этаже ТЦ, а затем достал травматический пистолет. Очевидцы слышали шесть выстрелов. Посетители фудкорта быстро покинули здание через черный выход. В результате инцидента пострадали три человека, в том числе сам стрелявший и охранник.

Ранее очевидица рассказала «Газете.Ru» о панике при стрельбе в ТЦ Мытищ.

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