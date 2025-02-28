Суд арестовал экс-зампреда правительства Рязанской области

Суд арестовал бывшего заместителя председателя правительства Рязанской области Артема Никитина по делу о взятке. Об этом сообщает РИА Новости.

27 февраля управление Следственного комитета по Рязанской области сообщило о возбуждении уголовного дела против чиновника из регионального правительства и его задержании. По данным следователей, подозреваемый потребовал от бизнесмена взятку за помощь в заключении договоров с курируемыми организациями. За это он получил более 17 млн рублей.

Позднее СМИ выяснили, что задержанным оказался уволившийся накануне Никитин, а губернатор региона Павел Малков подтвердил эту информацию.

27 февраля сообщалось о задержании в Москве экс-ректора Нижегородского лингвистического университета (НГЛУ) Жанны Никоновой по подозрению в растрате во время руководства вузом. За день до этого Басманный суд Москвы принял решение заключить под стражу заместителя губернатора Вологодской области Дениса Алексеева по обвинению в получении взятки.

Ранее экс-министра сельского хозяйства Карелии приговорили к 15 годам колонии.