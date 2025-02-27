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Задержан бывший зампредседателя правительства Рязанской области

Экс-замглавы правительства Рязанской области Никитина задержали по делу о взятке
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АО «Корпорация развития Рязанской области»

Сотрудники правоохранительных органов по подозрению в получении взятки задержали бывшего заместителя председателя правительства Рязанской области Артема Никитина. Об этом сообщил ТАСС представитель правоохранительных органов.

По информации сайта областного правительства, Никитин 26 февраля покинул свой пост по собственному желанию.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону, чиновника правительства Рязанской области задержали по подозрению в получении взятки на сумму более 17 млн рублей. По данным следователей, подозреваемый потребовал от индивидуального предпринимателя взятку. Взамен он обещал содействие в заключении договоров с курируемыми организациями. За денежное вознаграждение чиновник информировал бизнесмена об условиях предстоящих закупок, а также оказывал другую помощь. Благодаря этому предприниматель выигрывал в аукционах.

Накануне Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя губернатора Вологодской области Дениса Алексеева по обвинению в получении взятки. Аналогичную меру пресечения суд избрал в отношении главы представительства Вологодской области в Москве Кирилла Бочарова.

В СК заявили, что замглавы региона и Бочаров вымогали взятку в размере 100 млн рублей от компании, реализующей инвестиционный проект по освоению лесов.

Ранее чиновник из Подмосковья признался в получении взяток и ушел на СВО.

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