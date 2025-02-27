SHOT: в Москве задержали экс-ректора НГЛУ Никонову по подозрению в растрате

В Москве задержали экс-ректора Нижегородского лингвистического университета (НГЛУ) Жанну Никонову по подозрению в растрате во время руководства вузом. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в самом университете проходят обыски.

Никонова была ректором НГЛУ с 2019 по 2024 год. В декабре прошлого года прокуратура уже проверяла ее из-за подозрений в растрате, финансовых махинациях в вузе и массовых увольнениях.

В начале февраля в Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ) прибыли сотрудники ФСБ и СК. Как сообщил источник Ulpravda.ru, это было связано с уголовным делом, в котором фигурируют четыре сотрудника вуза, в том числе ректор Надежда Ярушкина, а также ее заместитель Павел Пазушкин. Их доставили в следственное управление. Издание предположило, что речь может идти о превышении должностных полномочий.

Осень прошло года суд арестовал ректора корпоративного университета развития образования Московской области Андрея Лубского. Мужчину заподозрили в получении взятки в размере 25 млн рублей.

Ранее суд в Москве вынес приговор экс-ректору российского вуза Косьянову по делу о мошенничестве.