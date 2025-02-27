Губернатор Рязанской области подтвердил задержание экс-зампреда правительства региона

Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил в своем Telegram-канале задержание экс-заместителя председателя правительства региона Артема Никитина.

Он отметил, что в курсе задержания Никитина, но пока не ознакомлен с деталями произошедшего. По словам Малкова, правительство Рязанской области окажет все возможное содействие следствию.

27 февраля управление Следственного комитета по Рязанской области сообщило о возбуждении уголовного дела против чиновника из регионального правительства и его задержании. По данным следователей, подозреваемый потребовал от бизнесмена взятку за помощь в заключении договоров с курируемыми организациями. За это он получил более 17 млн рублей.

Позднее СМИ выяснили, что задержанным оказался уволившийся накануне Артем Никитин.

Ранее в Москве арестовали заместителя губернатора Вологодской области.