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На Украине могут ужесточить наказание за уклонение от мобилизации

«Страна.ua»: на Украине могут ужесточить наказание за уклонение от мобилизации
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Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Павлюк предложил ужесточить наказание за уклонение от мобилизации на Украине. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Депутат предлагает запретить судам назначать более мягкое наказание и испытательный срок за уклонение от мобилизации и переправку людей за границу. Соответствующий законопроект уже внесен в Верховную Раду.

Сейчас переправка уклонистов за границу наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Павлюк предлагает увеличить наказание в условиях военного положения до семи-девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

До этого 80% опрошенных украинцев выступили против снижения возраста мобилизации.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее Зеленский анонсировал набор 18-летних украинцев в армию по «спецконтракту.

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