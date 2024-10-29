На Украине продлили военное положение и мобилизацию

Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине еще на 90 дней. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Рада продлила военное положение на 90 дней… Рада продлила всеобщую мобилизацию на 90 дней», — сообщил депутат.

Военное положение и мобилизация на Украине продлены с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года включительно, уточнил Гончаренко.

До этого журнал Foreign Policy писал, что мужчины на Украине боятся, что высказывание мнения о мобилизации повлечет за собой ответные меры со стороны минобороны страны. Издание пишет, что мало кто на Украине хочет публично обсуждать тему призыва, а особенно мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.

Днем 28 октября издание «Страна.ua» сообщило, что украинские суды начали наказывать сограждан за съемки силовой мобилизации в ряды Вооруженных сил с последующим выкладыванием записей в интернет. Так, Малиновский районный суд Одессы приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком один год за размещение в TikTok видеозаписи с кадрами проведения «мобилизационных мероприятий» сотрудниками Территориального центра комплектования (украинский аналог военкомата).

Ранее очевидцы засняли насильную мобилизацию мужчины в Одессе.