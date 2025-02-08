Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский объявил о мобилизацию в армию 18-летних украинцев

Зеленский анонсировал набор 18-летних украинцев в армию по «спецконтракту»
close
Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Владимир Зеленский анонсировал набор 18-летних украинцев в армию по «спецконтракту» в целях восполнения тяжелых потерь в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Зеленского.

«Это специальный контракт. Будет много льгот, также предусмотрено очень высокое денежное обеспечение. Подробности будут обнародованы в ближайшее время, в ближайшие дни», — заявил Зеленский в интервью.

Он добавил, что проект мобилизации молодых мужчин в возрасте от 18 до 24 лет разработан совместно министерством обороны и опытными подразделениями Вооруженных сил Украины. При этом Зеленский утверждает, что эти спецконтракты якобы не являются «мобилизацией» по той причиине, что служба предлагается добровольно.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинским войскам нужно около 10 млн бойцов, чтобы попытаться сдержать продвижение Вооруженных сил РФ в зоне конфликта.

Ранее американские журналисты заявили, что ВС РФ по численности в несколько раз превосходят украинские формирования.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами