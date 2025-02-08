Владимир Зеленский анонсировал набор 18-летних украинцев в армию по «спецконтракту» в целях восполнения тяжелых потерь в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Зеленского.

«Это специальный контракт. Будет много льгот, также предусмотрено очень высокое денежное обеспечение. Подробности будут обнародованы в ближайшее время, в ближайшие дни», — заявил Зеленский в интервью.

Он добавил, что проект мобилизации молодых мужчин в возрасте от 18 до 24 лет разработан совместно министерством обороны и опытными подразделениями Вооруженных сил Украины. При этом Зеленский утверждает, что эти спецконтракты якобы не являются «мобилизацией» по той причиине, что служба предлагается добровольно.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинским войскам нужно около 10 млн бойцов, чтобы попытаться сдержать продвижение Вооруженных сил РФ в зоне конфликта.

Ранее американские журналисты заявили, что ВС РФ по численности в несколько раз превосходят украинские формирования.