Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Большинство украинцев выступают против снижения возраста мобилизации

Более 80% опрошенных украинцев выступают против снижения возраста мобилизации
close
Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

На Украине более 80% опрошенных граждан выступили против снижения возраста мобилизации. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на опрос Socis, проведенный в феврале.

Респондентам задали вопрос, как они относятся к уменьшению возраста призыва в армию с 25 до 18 или 20 лет в случае резкого ухудшения ситуации на фронте. Возраст мобилизованных не нужно уменьшать в любом случае — заявили 86,5% опрошенных. Еще 8,6% считают, что возраст придется снизить до 20 лет, а 1,4% – до 18 лет.

Согласно исследованию, 80% граждан страны негативно относятся к деятельности Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК — аналог военкомата).

Кроме того, 79,9% украинцев считают недопустимым проведение насильственной мобилизации. Только 16,2% опрошенных отметили, что мобилизация нужна для победы в конфликте, а «отдельные ошибки ТЦК» не влияют на отношение к нему.

26 февраля журнал The Economist сообщил, что на Украине планируют ужесточить кампанию по мобилизации на фоне заявлений США о необходимости скорейшего урегулирования конфликта.

Ранее было названо количество мобилизованных за 2024 год украинцев.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами