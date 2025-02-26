Большинство украинцев выступают против снижения возраста мобилизации

На Украине более 80% опрошенных граждан выступили против снижения возраста мобилизации. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на опрос Socis, проведенный в феврале.

Респондентам задали вопрос, как они относятся к уменьшению возраста призыва в армию с 25 до 18 или 20 лет в случае резкого ухудшения ситуации на фронте. Возраст мобилизованных не нужно уменьшать в любом случае — заявили 86,5% опрошенных. Еще 8,6% считают, что возраст придется снизить до 20 лет, а 1,4% – до 18 лет.

Согласно исследованию, 80% граждан страны негативно относятся к деятельности Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК — аналог военкомата).

Кроме того, 79,9% украинцев считают недопустимым проведение насильственной мобилизации. Только 16,2% опрошенных отметили, что мобилизация нужна для победы в конфликте, а «отдельные ошибки ТЦК» не влияют на отношение к нему.

26 февраля журнал The Economist сообщил, что на Украине планируют ужесточить кампанию по мобилизации на фоне заявлений США о необходимости скорейшего урегулирования конфликта.

Ранее было названо количество мобилизованных за 2024 год украинцев.