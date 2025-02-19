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В аэропорту Новосибирска задерживается прилет более 20 рейсов

В новосибирском аэропорту Толмачево задержали прилет 22 рейсов
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Александр Кряжев/РИА Новости

В аэропорт Толмачево в Новосибирске задерживается прилет 22 рейсов. Данные появились на табло на официальном сайте воздушной гавани.

По данным табло, задержались рейсы из Норильска, Барнаула, Сургута, Самары, Москвы, Омска, Улан-Удэ, Братска, Благовещенска, Талакана, Кызыла, Магадана, Мирного и Нового Уренгоя. Еще опаздывают два международных рейса из Ферганы и Дубая.

Также несколько рейсов — из Иркутская, Абакана, Нижневартовска и Екатеринбурга — отменили.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта, пять рейсов ушли на запасной аэродром из-за ухудшения погодных условий, остальные задержки связаны с поздним прибытием самолетов. По данным Западно-Сибирского УГМС, 19 февраля в первой половине дня в городе погода будет без осадков. При прояснениях ожидаются изморозь и туман.

Ранее сотни россиян не могли почти сутки улететь в Таиланд из Екатеринбурга.

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