Мосгорсуд утвердил заочный приговор продюсеру Роднянскому

Суд оставил в силе заочный приговор Роднянскому по делу о фейках о ВС РФ

Апелляционная коллегия Мосгорсуда оставила в силе решение Басманного суда, заочно приговорившего кинопродюсера Александра Роднянского (признанного в РФ иностранным агентом) к 8,5 года колонии общего режима. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.



Приговор, вынесенный в октябре 2023 года, связан с обвинением в распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ, совершенном «из политической ненависти» (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, санкция — до 10 лет лишения свободы). Суд установил, что Роднянский публично распространял недостоверные данные, порочащие российскую армию.

В ноябре прошлого года защита обжаловала приговор продюсеру Роднянскому за фейки о ВС РФ.

Роднянский был заочно арестован в мае 2023 года.

Минюст признал Роднянского иноагентом в октябре 2022 года. Медиаменеджер был создателем телеканала «1+1», а также возглавлял корпорацию «СТС Медиа». Он работал продюсером фильмов «9-я рота» (2005), «Питер FM» (2006), «Обитаемый остров» (2008 год), а также фильмов Андрея Звягинцева «Левиафан» (2015) и «Нелюбовь» (2017 год).

Ранее суд оставил без изменений приговор экс-депутату Пономареву.