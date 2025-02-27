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В Госдуме предложили запретить выпускать бездомных собак в местах отлова

Депутат Останина предложила запретить выпускать бродячих собак на волю
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Возвращение бездомного животного на место отлова после вакцинации и стерилизации может оказаться под запретом в России, заявила председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и  детства Нина  Останина. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, данный запрет могут закрепить в российском законодательстве.

Останина подчеркнула, что в проекте предлагается предусмотреть обязанность региональных властей по обеспечению содержания животных после отлова сроком не менее 30 суток. Также собак могут размещать у волонтеров и в приютах, говорится в публикации.

До этого доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что за появление на улицах бездомных собак должны нести ответственность должностные лица органов местного самоуправления. Именно они обычно контролируют работу по отлову и содержанию животных.

Также зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил многократно увеличить размер штрафа для владельцев собак за самовыгул своих питомцев.

Ранее россиянам объяснили, что нужно делать при встрече с разъяренными собаками.

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