Россиянам объяснили, что нужно делать при встрече с разъяренными собаками

При встрече с агрессивными собаками на улице важно правильно себя вести. Если пес уже злится, рычит, его уши плотно прижаты к голове, он морщит нос и движется в сторону человека, в этот момент нужно постараться сохранить спокойствие и не спровоцировать нападение. Важно не пытаться убежать, как бы ни было страшно, объяснил в беседе с RT президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам кинолога, крайне важно не бежать, не размахивать угрожающе руками, не пытаться ударить животное. Нужно по возможности демонстрировать спокойствие, слаженность действий, без страха и агрессии. Это может успокоить животное, считает Голубев. По его словам, удаляться из поля зрения животного желательно, когда оно потеряет интерес, причем важно не поворачиваться к собаке спиной.

«Если собака начала нападать, хватает за ваши вещи, например за куртку или пакет, отдайте их ей, при этом не пытайтесь убежать, ведите себя спокойно, — добавил кинолог. — Если она повалила вас на землю, постарайтесь максимально закрыть шею и голову одеждой или сумкой, спрячьте кисти рук и лежите неподвижно до тех пор, пока она не успокоится, пояснил он.

Кинолог добавил, что справиться с разъяренной собакой будет непросто – даже подготовленный человек не всегда на это способен. Поэтому полезно на такой случай иметь при себе перцовый баллончик или ультразвуковой отпугиватель, но нужно помнить, что и эти средства не всегда работают.

Если речь идет о целой стае бродячих собак, важно также не показывать им панику, медленно покидая их территорию. Лучше всего найти место, к которому можно прислониться спиной, что не позволит собакам обойти и сбить жертву с ног. Стоять следует неподвижно, так как в этом случае они могут просто потерять интерес. Уходить нужно медленно, не поворачиваясь к ним спиной, заключил кинолог.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов призвал ввести правило, согласно которому россияне смогут заводить больших собак только после того, как они пройдут курсы у кинологов и строгую регистрацию. Люди, которые заводят опасные и служебные породы собак, должны чувствовать ответственность, подчеркнул он.

Ранее в Госдуме предложили многократно поднять сумму штрафа за самовыгул домашних собак.