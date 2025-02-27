В Госдуме предложили многократно поднять сумму штрафа за самовыгул домашних собак

Депутат Бурматов предложил увеличить сумму штрафа за самовыгул собак до 50 тысяч

Необходимо повысить многократно увеличить размер штрафа для владельцев собак за самовыгул своих питомцев. С таким предложением выступил заместитель главы комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов во время заседания рабочей группы комитета по защите семьи в Госдуме. Об этом сообщает ТАСС.

«Предлагается внести поправку, увеличивающую штрафы за так называемый самовыгул до 50 тысяч рублей. Это в КоАПе», — приводит агентство слова парламентария.

Коллега Бурматова, депутат Андрей Гимбатов, до этого выступил в своем Telegram-канале с резким заявлением, призвав очистить улицы российских городов от «агрессивных тварей».

«Необходимо вернуться к этому, чтобы прямо в федеральном законе прописать основные параметры, которые избавляют наших граждан от этого риска», — отметил Гимбатов.

Ранее депутат Останина обозначила сроки подготовки проекта о защите детей от бездомных животных.