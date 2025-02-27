Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили многократно поднять сумму штрафа за самовыгул домашних собак

Депутат Бурматов предложил увеличить сумму штрафа за самовыгул собак до 50 тысяч
close
Илья Питалев/РИА «Новости»

Необходимо повысить многократно увеличить размер штрафа для владельцев собак за самовыгул своих питомцев. С таким предложением выступил заместитель главы комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов во время заседания рабочей группы комитета по защите семьи в Госдуме. Об этом сообщает ТАСС.

«Предлагается внести поправку, увеличивающую штрафы за так называемый самовыгул до 50 тысяч рублей. Это в КоАПе», — приводит агентство слова парламентария.

Коллега Бурматова, депутат Андрей Гимбатов, до этого выступил в своем Telegram-канале с резким заявлением, призвав очистить улицы российских городов от «агрессивных тварей».

«Необходимо вернуться к этому, чтобы прямо в федеральном законе прописать основные параметры, которые избавляют наших граждан от этого риска», — отметил Гимбатов.

Ранее депутат Останина обозначила сроки подготовки проекта о защите детей от бездомных животных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами