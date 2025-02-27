Названа дата оглашения приговора Елене Блиновской

Савеловский районный суд Москвы 3 марта огласит приговор блогеру Елене Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что в этот день суд вынесет окончательное решение по предъявленным обвинениям.

До этого Арбитражный суд Москвы арестовал имущество и денежные средства мужа Елены Блиновской Алексея.

В декабре прошлого года блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская обжаловала решение суда о ее банкротстве. Она захотела самостоятельно погасить долг перед Федеральной налоговой службой и банком ВТБ.

Блиновскую задержали 27 апреля 2024 года при попытке пересечь границу РФ на автомобиле. Против нее возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Сумма составила более 918 млн рублей. Также в ходе расследования была установлена легализация денежных средств в размере более 43 млн рублей. Пособником Блиновской следствие считает ее мужа Алексея.

Ранее стало известно, как как Блиновская живет в СИЗО.