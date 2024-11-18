Адвокат попросил остановить процедуру банкротства Алексея Блиновского

Адвокат попросил приостановить процедуру банкротства Алексея Блиновского, так как его клиент участвует в специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление судьи Виктории Беляковой.

Ходатайство о приостановлении процедуры банкротства было подано в Арбитражный суд Ярославской области и сейчас находится на рассмотрении.

22 октября Telegram-канал Mash сообщил, что Алексей Блиновский стал снайпером.

31 октября адвокат Сальникова заявила, что дело Блиновского было приостановлено, поскольку он вернулся на СВО.

Елена и Алексей Блиновские обвиняются в сокрытии от налоговой более 900 млн рублей. Следствие считает мужчину пособником преступлений его жены, которая является создателем тренинга личностного роста «Марафон желаний». Дело Блиновского выводили в отдельное производство.

Ранее у Блиновской нашли элитную недвижимость в Дубае.