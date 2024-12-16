Блиновская обжаловала решение о банкротстве

Блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская обжаловала решение о собственном банкротстве. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Апелляция была зарегистрирована 12 декабря.

Изначально Блиновская подала заявление о банкротстве в июне. Однако 6 ноября блогер отказалась от процедуры и приняла решение самостоятельно погасить долг перед Федеральной налоговой службой и банком ВТБ. 13 ноября суд признал «королеву марафонов» банкротом.

Блиновская была задержана 27 апреля прошлого года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве возбудило против нее уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Сумма составила свыше 918 миллионов рублей. Кроме того, в ходе следственного расследования была установлена легализация денежных средств в размере более 43 миллионов рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Блиновская попросила Верховный суд снизить 1,2 млрд рублей налогов.