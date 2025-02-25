Суд арестовал более 1,4 млрд рублей на счетах мужа Блиновской

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество и денежные средства мужа Елены Блиновской Алексея. Об этом говорится в определении суда, пишет РИА Новости.

Отмечается, что под арест попали 66 земельных участков, зданий и других объектов недвижимости Блиновского, расположенных в Москве, Крыму, Адыгее, Ярославской и Костромской областях. Кроме того, арест наложили на более чем 1,4 млрд рублей на счетах супруга основательницы «Марафона желаний».

Также суд арестовал доли мужчины в восьми компаниях, два охотничьих ружья, два гидроцикла, маломерное судно, автомобиль УАЗ и другое.

В декабре прошлого года блогер и «королева марафонов» Елена Блиновская обжаловала решение суда о ее банкротстве. Она захотела самостоятельно погасить долг перед Федеральной налоговой службой и банком ВТБ.

Блиновскую задержали 27 апреля 2024 года при попытке пересечь границу РФ на автомобиле. Против нее возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Сумма составила более 918 млн рублей. Также в ходе расследования была установлена легализация денежных средств в размере более 43 млн рублей. Пособником Блиновской следствие считает ее мужа Алексея.

Ранее стало известно, как как Блиновская живет в СИЗО.