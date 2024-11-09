Четырехместная камера, спортзал и салон красоты. Как Блиновская живет в СИЗО Что сейчас происходит с Блиновской

Дело Елены Блиновской в прошлом году прогремело на всю Россию — против одной из самых популярных и успешных блогерш страны завели дело по факту уклонения от уплаты налогов, а затем поместили в СИЗО. Что известно о жизни блогерши под арестом и продвижении ее дела, рассказывает «Газета.Ru».

За что арестовали Блиновскую

Блогерша Елена Блиновская была задержана 27 апреля 2023 года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Главное следственное управление СКР по Москве возбудило против нее уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей и легализации денежных средств в размере более 43 млн рублей.

Позднее стало известно, что незадолго до попытки покинуть Россию Блиновская переоформила большую часть своего имущества на ближайших родственников. В ее собственности остался только участок в Симферополе на 50 гектаров, а также 58-метровая квартира на Серпуховском Валу в Москве.

После задержания Блиновской МВД показало видео обысков в ее коттедже под Истрой. На кадрах можно заметить дорогие автомобили, ювелирные украшения, сотни вешалок с люксовой одеждой, а также коробки с новыми смартфонами в тумбочке у кровати. Все это имущество Блиновская, родившаяся в поселке Опарино Кировской области, заработала с помощью мотивационных марафонов и выступлений.

На допросе Блиновская признала свою вину и добровольно перечислила налоговый платеж, писал «Коммерсантъ». Однако 14 мая глава СК Александр Бастрыкин заявил, что блогерша выплатила лишь небольшую часть долга в размере 10 млн рублей.

В июле 2023 года Пресненский районный суд Москвы арестовал 50 банковских счетов Блиновской, до 100 млн рублей в различных валютах, 21 объект недвижимости и другие представляющие ценность предметы. Позднее в рамках дела Блиновской дополнительно были арестованы 12 банковских счетов, четыре автомобиля, мотоцикл и снегоход. Об этом источник в суде сообщил РИА Новости.

«Также арест наложен на автомобили Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited, Mitsubishi Outlander, мотоцикл марки Harley-Davidson, снегоболотоход, моторную лодку, гидроцикл, семь прицепов к легковым автомобилям», — говорится в сообщении.

Домашний арест и вечеринка

Вскоре после задержания Блиновскую поместили под домашний арест, который неоднократно продлевался. Ей запрещалось пользоваться связью (в том числе через третьих лиц), а также покидать свой дом на территории элитного подмосковного коттеджного поселка «Миллениум парк». Количество людей, с которыми разрешалось контактировать, было ограничено няней и водителем, сообщало издание «АиФ» со ссылкой на адвоката блогерши Наталью Сальникову.

В конце декабря 2023 года следователь сообщил РИА Новости, что Блиновская грубо нарушила условия домашнего ареста, организовав у себя дома предновогоднюю вечеринку.

«Блиновская 23 декабря, пренебрегая запретами, провела вечеринку, ход ее проведения освещался в СМИ. На ней присутствовало более 15 человек, среди них был свидетель по уголовному делу», — отметил он.

В результате Замоскворецкий районный суд Москвы 22 января 2024 года разместил Блиновскую в СИЗО №6 «Печатники», где она находится по сей день.

СИЗО с салоном красоты

Член ОНК Общественная наблюдательная комиссия Москвы Мария Ботова посетила Блиновскую в СИЗО и рассказала ТАСС об условиях содержания заключенной. По словам Ботовой, после ареста блогершу поместили в карантинную камеру на 20 мест для прохождения медицинского обследования. Затем ее перевели в четырехместную камеру с холодильником, телевизором и душем. Собеседница также отметила, что Блиновская имеет право воспользоваться салоном красоты.

«В СИЗО «Печатники» есть настоящий салон красоты, где заключенные могут сделать маникюр, педикюр, стрижки, окрашивания и так далее. Им можно пользоваться за дополнительную плату, как и спортзалом», — сказала она.

Кроме того, Ботова сообщила, что три соседки Блиновской по камере обвиняются в ненасильственных преступлениях. Арест блогерши неоднократно продлевался — в последний раз Савеловский суд Москвы продлил его на полгода, до 2 февраля 2025 года.

Заявление о банкротстве

Заявление Блиновской о признании ее банкротом поступило в Арбитражный суд города Москвы 31 мая 2024 года. В ходе заседания 18 августа судья Валерий Марасанов принял решение отложить рассмотрение дела на 6 ноября по ходатайству ИФНС №6. В комментарии «Российской газете» представитель Блиновской Иван Морозов заявил, что с помощью банкротства блогерша хочет реализовать свое имущество и погасить значительную часть налоговой задолженности.

«В соответствии с положениями закона о банкротстве долг в данном случае не будет списан», — заявил Иван Морозов.

По мнению члена правления ассоциации брокеров AREA Григория Ашихмина, в случае признания Блиновской банкротом ее недвижимость станет сомнительным активом. В комментарии РИА Новости он объяснил, что в случае выставления имущества на продажу блогерша рискует его потерять.

«К Елене применены большие налоговые иски, если ее признают банкротом, все сделки могут быть аннулированы. Налоговая инспекция имеет право разворачивать сделки в сроки до трех лет от момента подачи на банкротство», — заявил Ашихмин.

Брокер Екатерина Левина назвала востребованной недвижимость в ЖК «Миллениум», где проживала Блиновская, — поэтому реализовать ее в кратчайшие сроки не составит труда.

Однако незадолго до предполагаемого заседания стало известно, что Блиновская передумала становиться банкротом. Как сообщил ее адвокат Иван Морозов, блогерша отказалась от процедуры банкротства и приняла решение погасить долг перед Федеральной налоговой службой и банком.

По данным SHOT общий долг Блиновской составляет 1 млрд 159 млн рублей.