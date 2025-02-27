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Свора бездомных собак гонялась за ребенком в российском городе

В Челябинске свора бездомных собак гонялась за ребенком во дворе

В Челябинске свора агрессивных собак гонялась по двору за ребенком и попала на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел 26 февраля во дворе дома, расположенного на улице Мамина. Стая беспризорных собак гонялась за ребенком, который пытался скрыться от животных — момент попал на видео.

Местная жительница рассказала, что эта же свора собак лаяла на ее дочь, также у девочки на теле остались следы зубов. Отмечается, что родители боятся за своих детей, так как псы ведут себя агрессивно.

До этого в Екатеринбурге ротвейлер сбежал из дома и набросился на ребенка, мать закрыла его собой. На кадрах с места инцидента заметно, как пострадавшая лежит на снегу, пытаясь защититься от животного. Собака тем временем стоит рядом, не отходя. Следователи возбудили уголовное дело. Хозяйка пса заявила о нежелании усыплять питомца.

Ранее врач рассказал о состоянии ребенка, чье лицо сгрызли собаки в Сочи.

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