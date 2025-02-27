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Врач рассказал о состоянии ребенка, чье лицо сгрызли собаки в Сочи

Нос и губа у ребенка, чье лицо сгрызли собаки, практически нежизнеспособные
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Depositphotos

Нос и губа у ребенка, на которого напали собаки в Сочи, «практически нежизнеспособные, прожеванные». Об этом заявил хирург, оперировавший мальчика, передает Telegram-канал Рен тв.

Отец ребенка Валентин Королев рассказал, что врачи зашили один сосуд диаметром около 0.1 мм.

«Лоскут немного кровит. Будет чудо, если нос и губа приживутся. Утром посмотрим», — написал хирург отцу мальчика.

По словам Королева, главный врач больницы говорил о необходимости извлечь из собак оставшиеся фрагменты лица мальчика. Он добавил, что хозяин собак не возражал против того, чтобы усыпить животных и извлечь их.

26 февраля в поселке Лесное неподалеку от Красной поляны в Сочи две домашние собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на девятилетнего ребенка, разорвав ему лицо. Мальчика санавиацией транспортировали в краевую больницу. Его отец рассказал, что части лица были упакованы и вертолетом отправлены в Краснодар.

Ранее в Екатеринбурге ротвейлер напал на мать с ребенком.

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