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Хозяйка ротвейлера, напавшего на россиянку с ребенком, не хочет усыплять собаку

RT: хозяйка ротвейлера, напавшего на мать с ребенком, не хочет его усыплять
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Кадр из видео/Telegram-канал «RT на русском»

В Екатеринбурге хозяйка ротвейлера, который напал на мать с ребенком, не хочет усыплять собаку. Об этом со ссылкой на пострадавшую сообщает RT.

По словам женщины, владелица ротвейлера будет согласна с любым решением суда, но не станет усыплять пса по собственной инициативе. Собаке три года, в семье ее любят. Отмечается, что в июне 2024 года животное уже нападало на другую женщину.

Хозяйка пса также связалась с пострадавшей, извинилась и предложила помощь, однако на условия женщины не согласилась — та попросила оплатить няню и психолога ей и ребенку, так как малолетний был сильно напуган. По какой причине собака была без присмотра, владелица не пояснила.

Инцидент произошел на Медногородской улице. Ротвейлер сбежал из дома и набросился на ребенка, мать закрыла его собой. На кадрах с места инцидента заметно, как пострадавшая лежит на снегу, пытаясь защититься от животного. Собака тем временем стоит рядом, не отходя. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее врач рассказал о состоянии ребенка, чье лицо сгрызли собаки в Сочи.

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