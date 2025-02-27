Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

После нападения ротвейлера на мать с ребенком в Екатеринбурге возбудили дело

В Екатеринбурге возбудили дело после нападения ротвейлера на мать с ребенком
close
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после того, как женщине пришлось спасать своего ребенка от нападения ротвейлера. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следственный отдел по Верх-Исетскому району возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства случившегося. Пострадавшей проведут судебно-медицинскую экспертизу для установления тяжести вреда здоровью.

Инцидент произошел на Медногородской улице. Ротвейлер сбежал из дома одного из местных жителей. В какой-то момент он набросился на ребенка, мать закрыла его собой. На кадрах с места инцидента заметно, как пострадавшая лежит на снегу, пытаясь защититься от животного. Собака тем временем стоит рядом, не отходя.

Ранее врач рассказал о состоянии ребенка, чье лицо сгрызли собаки в Сочи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами