После нападения ротвейлера на мать с ребенком в Екатеринбурге возбудили дело

В Екатеринбурге возбудили дело после нападения ротвейлера на мать с ребенком

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после того, как женщине пришлось спасать своего ребенка от нападения ротвейлера. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Следственный отдел по Верх-Исетскому району возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства случившегося. Пострадавшей проведут судебно-медицинскую экспертизу для установления тяжести вреда здоровью.

Инцидент произошел на Медногородской улице. Ротвейлер сбежал из дома одного из местных жителей. В какой-то момент он набросился на ребенка, мать закрыла его собой. На кадрах с места инцидента заметно, как пострадавшая лежит на снегу, пытаясь защититься от животного. Собака тем временем стоит рядом, не отходя.

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