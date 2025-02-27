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В России ужесточат требования к подготовке к отопительному сезону

Депутат Колунов: кабмин РФ уточнит критерии оценки готовности теплосетей к зиме
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Мария Девахина/РИА Новости

Правительство России с 1 марта ужесточит требования к подготовке к отопительному сезону. Об этом рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

С 1 марта кабмин получит полномочия устанавливать критерии надежности теплоснабжения и механизм оценки выполнения этих критериев. Колунов подчеркнул, что новая мера будет способствовать повышению качества услуг ЖКХ и предотвращению аварийных ситуаций.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что государство не будет сокращать бюджет в сфере модернизации ЖКХ. По словам главы государства, критика министерства финансов по теме, связанной с поддержкой ЖКХ, необоснованная, все средства выделены.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что, несмотря на все титанические усилия по обновлению систем ЖКХ, определенная их часть остается в ветхом состоянии, программы растянуты по времени, поскольку за 10–15 лет обновить все трубы невозможно.

Ранее приморский поселок засыпало сажей после начала отопительного сезона.

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