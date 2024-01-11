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Путин заверил, что власти не будут сокращать бюджет на модернизацию ЖКХ

Путин: нет оснований полагать, что бюджет по модернизации ЖКХ нужно сокращать

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями заявил, что у государства нет оснований полагать, что придется сокращать бюджет, предназначенный для сферы модернизации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Трансляцию ведет пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

По словам главы государства, критика министерства финансов по теме, связанной с поддержкой ЖКХ, необоснованная, все средства выделены.

Теплотрассы и электроподстанции массово вышли из строя в начале января в Московской области из-за морозов. Такая же проблема возникла в Херсонской области. В ситуацию вмешался президент Путин, он заслушал доклады главы Херсонской области Владимира Сальдо и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на все титанические усилия по обновлению систем ЖКХ, определенная их часть остается в ветхом состоянии, программы растянуты по времени, поскольку за 10-15 лет обновить все трубы невозможно.

Ранее оставшиеся без отопления жители Электростали разожгли костер на улице.

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