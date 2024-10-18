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Один из поселков в Приморском крае засыпало пеплом

Приморский поселок Дунай засыпало сажей после начала отопительного сезона

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Телеграм-канал «NEWS.VL»

Населенный пункт Дунай, расположенный в Приморском крае, засыпало сажей. Об этом сообщается в Telegram-канале «NEWS.VL | Владивосток и Приморье».

По информации журналистов, на днях в жилых домах и социальных объектах на территории поселка включили отопление. Однако после этого в небе появились черные тучи из сажи, а на дорогах образовался слой копоти.

«Несмотря на долгожданное тепло в домах, местных жителей это не радует: теперь им предстоит большая уборка, отмывание окон и автомобилей от последствий «копотепада», — говорится в материале.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря администрации закрытого административно-территориального образования Фокино в Приморском крае Екатерину Приписнову, выброс пепла в Дунае произошел из-за единичного сбоя при запуске местной котельной. Представитель властей уточнила, что специалисты уже устранили неполадку.

17 октября заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева предупредила, что зимой в российских регионах могут произойти новые аварии на теплоцентралях. В декабре 2023 года и январе–феврале 2024 года из-за ЧП на котельных с отключениями отопления столкнулись жители Приморского края, Московской и Ростовской областей.

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