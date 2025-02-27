В Индии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-востоке Индии. Это следует из данных Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр подземных толчков находился в 54 км к северо-востоку от города Гувахати, где проживает около 899 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. На момент публикации сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

26 февраля землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Новосибирской области, его сила в эпицентре достигла почти 5 баллов. Согласно данным геофизической службы, тектоническое явление произошло в Мошковском районе, недалеко от поселка Каменка.

До этого подземные толчки в Кош-Агачском районе Алтая зафиксировали в 8:48 (4:48 по московскому времени), их ощутили местные жители. Сообщалось, что магнитуда землетрясения составила 6,4.

Позднее в пресс-службе МЧС России сообщили, что выявили незначительные повреждения штукатурки в средней школе села Купчегень в Онгудайском районе в результате землетрясения.

Ранее сообщалось, что напуганный землетрясением мужчина из Турции два года живет в пещере.